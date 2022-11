Thit Yatsroun (l'oeil en larmes) est le titre du nouvel album, le 12ème du genre. Avec six chansons, Smail revient pour bercer ses fans avec six chansons prisées dans le répertoire poétique de sa soeur vivant actuellement en France, menant un combat contre le cancer dont elle a été victime. Smail s'était lancé tout jeune dans ce métier d'auteur compositeur. Son nouvel album met en valeur la poésie de sa soeur et sa capacité à la chanter sous des fonds musicaux, qu'il a composés dans son propre style. Né dans une maisonnette forestière en 1973 à Ouroufel où son défunt père exerçait au lendemain de l'indépendance comme garde champêtre, appelé, aujourd'hui, garde forestier. Smail, à l'âme sensible s'est inventé ce métier tout jeune en se rendant régulièrement dans le massif forestier de l'Akfadou. Dans la maisonnette dont il porte le nom d'artiste, il est pris d'inspiration. À 26 ans, il compose son premier album «JSMB»avec son compagnon Nadir Madouri. C'était logique, il était jeune et porté sur le sport comme toute sa génération, il était un chauvin de la JSMBéjaïa.

Du succès: une nouvelle aventure

Pour un coup d'essai, ce fut un succès, qui l'encouragea à récidiver en 2004 avec un deuxième titre «Akham», la maison kabyle avec tous ses aspects et ses commodités dans la vie de tous les villageois. 5 ans après il se relance avec un troisième titre, qui connaît un énorme succès. «Elle et moi» est une histoire d'amour assez complexe qui illustre les rapports très sensibles et tendus dans un couple caché vivant dans une société à tabous. Les deux amoureux finissent par se séparer. Une séparation douloureuse, mais qui a permis aux deux amoureux de reconstruire leurs vies. C'est un peu la rengaine de tous les couples en Kabylie. En 2011, Smail reparle encore de l'amour impossible. «On s'aime, mais le destin en a voulu autrement». Un titre abordé en public lors du premier festival consacré à la promotion de la forêt d'Akfadou en parc national. En ouvrant le gala du festival, Smail ne s'attendait pas à de telles ovations. Il ne s'attendait pas, non plus, au succès qu'il allait rencontrer par la suite, c'était le début d'une nouvelle aventure, qui l'amènera à se consacrer davantage à son art en produisant d'autres albums dont celui qui avait cette particularité toujours liée aux textes sentimentaux dont il a l'art de composer.

Douleurs de la société en chansons

«Ne pleure pas et ne soit pas triste», chante-t-il en s'adressant à sa bien-aimée ou encore «Disparaît de ma vue», deux titres, qui continuent encor à bercer les jeunes et moins jeunes qui se reconnaissent dans leurs relations amoureuses. Avec ses beaux textes et ses mélodies, Smail ne reculera devant rien. Son chemin tracé, il prend le temps de fonder un foyer comme tous les Kabyles qui se respectent. Il accouchera d'un nouvel album consacré à sa progéniture. Il traduit sa joie à la venue au monde de ses bambins. En 2020, Smail rebondit avec un nouveau tube consacré à sa jeunesse dans la maison familiale au village Imaghdassen sur les hauteurs de l'Akfadou. Très émouvant, appuyé d'un clip de haute qualité, il raconte sa mère et le quotidien. Le tube le plus récent est intitulé «L'oeil qui pleure». Il traduit les faits sociaux et leur complexité. Se basant sur les complaintes de tout un chacun, Smail traduit toute la douleur de la société sous toutes ses facettes. Produit par la maison d'édition mélodie de Lounis Meziane; les albums de Smail Ourrouffal ont été conçus en collaboration avec les musiciens Faouzi Madouri à la mandole et Salim Idir, un autre artiste de la région. Les arrangements sont assurés par Kaci Mastia, le fils de Kaci Boussad.