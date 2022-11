Plusieurs artistes algériens et étrangers prennent part à une exposition collective sur l'enluminure et la miniature organisée dans le cadre de la 12e édition du Festival culturel international de la miniature et de l'enluminure qui se tient à Tlemcen depuis le 19 novembre. Des dizaines de tableaux artistiques, de différents formats, signés par des artistes talentueux nationaux et étrangers issus de plusieurs pays (Turquie, Iran, Afghanistan, Inde, Pakistan...etc), et représentant plusieurs écoles d'art islamique, y sont exposés. Le miniaturiste iranien Mohsen Aghamiri, a participé à l'exposition avec sept toiles traitant de concepts religieux et philosophiques. L'artiste qui compte une expérience de 34 ans dans ce domaine a participé à une conférence, organisée dans le cadre du festival, sur les Grandes écoles de l'enluminure et de la miniature dans le monde musulman et présenté à l'occasion l'Ecole perse à laquelle il appartient et animé plusieurs ateliers. Aghamiri a exprimé sa grande joie de participer à ce festival, se disant impressionné par les jeunes talents algériens qu'il a encadrés lors de cette manifestation. Parmi les artistes participant à cette exposition Mohammad Yunus Jami (Afghanistan) spécialisé dans l'enluminure timouride et le style kufi (calligraphie arabe), dont les oeuvres reflètent l'école timouride, principalement le mouvement artistique de Kamaleddin Behzad, comptant parmi les icônes de la miniature perse. L'école timouride était un «cercle de savoir» qui regroupait des artistes alliant l'art et la littérature, notamment la poésie, dira l'artiste Jami, qui pratique cet art depuis 14 ans. L'artiste algérien, Ahmed Khalili de Skikda participe à cette exposition avec deux toiles. La première, intitulée «Harraga», raconte le phénomène de l'immigration clandestine et la seconde, intitulée «Concert de musique», traite de la vie sociale, culturelle et artistique à la casbah d'Alger. Khalili, qui est membre du jury du Concours international, est l'un des plus grands miniaturistes contemporains en Algérie. Il a participé à de nombreuses manifestations nationales et internationales et a décroché de nombreux prix. Entre autres artistes ayant participé à cette exposition figurent Bouguerra Touba Amina, Boukoffa Ikram, Guermi Malika d'Algérie, Jahangir Ashurov d'Ouzbékistan et Rahmat Bano de l'Inde. La 12e édition du Festival international de la miniature et de l'enluminure prendra fin jeudi par la remise des prix aux lauréats du Concours international du festival.