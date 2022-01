Présidé par le réalisateur, Night Shyamalan (Asie du Sud/USA) et composé, en outre d'Anne Zohra Berrached, d'Allemagne, de Tsitsi Dangarembga, du Zimbabwe, de Ryûsuke Hamaguchi du Japon et de Connie Nielsen du Danemark et Etats-Unis, le jury international 2022, verra aussi comme membre, l'Algéro-Brésilien Karim Aïnouz. Ce dernier a fait parler de lui, l'année dernière, grâce à son dernier film qui explore les montagnes kabyles de son père dans un documentaire autobiographique intitulé Marin des montagnes.

Marin des montagnes

Avant cela, Karim Aïnouz a d'abord étudié l'architecture à Paris et Brasilia, avant de faire un diplôme en études cinématographiques à l'université de New York et d'acquérir une expérience pratique en tant qu'assistant- réalisateur pour Todd Haynes.

Son premier long métrage Madame Satã a été présenté en première à Cannes en 2002, plus tard O Céu de Suely (Love for Sale, 2006) et Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo (Je voyage parce que je dois, je reviens parce que je t'aime, 2009) projeté à Venise. Aïnouz est également un invité régulier de la Berlinale: en 2014, avec Praia do Futuro (Futuro Beach) est présenté en Compétition; dans le même temps, les cathédrales de la culture couraient en «Berlinale Spécial», où il était l'un des six réalisateurs.

Ses deux documentaires Zentralflughafen THF (2018), récompensé par le prix Amnesty International, et Nardjes A. (2020) ont tous deux été projetés dans Panorama.

Son long métrage A Vida Invisível (La vie invisible) a remporté le Grand Prix de la section «Un Certain Regard» à Cannes en 2019, et 2 ans plus tard, son oeuvre autobiographique O Marinheiro das Montanhas (Marinier des montagnes) a également été projetée sur la Croisette.

Isabelle Adjani en ouverture

Le Jury international qui est sélectionné, chaque année, par le directeur artistique du festival, est amené à décerner les Prix suivants: l'Ours d'or du meilleur film (décerné aux producteurs du film), le Grand Prix du jury de l'Ours d'argent, l'Ours d'argent du meilleur réalisateur, le Prix?? du jury Ours d'argent, l'Ours d'argent pour la meilleure performance de premier plan, l'Ours d'argent pour la meilleure performance de soutien, l'Ours d'argent du meilleur scénario et l'Ours d'argent pour contribution artistique exceptionnelle.

À noter qu'aucun des prix ne peut être attribué ex aequo. Le jury ne peut attribuer plus d'un prix à un même film, sauf pour les prix d'interprétation qui peuvent être attribués en plus de tout autre prix (Ours d'Or, Ours d'argent Grand Prix du jury etc.). Il est bon de rappeler que «l'édition 2022 de la Berlinale» débutera le 10 février avec Peter Von Kant, nouveau film du réalisateur français Françoiq Ozon.

La manifestation a été maintenue dans un format raccourci. L'ouverture de cette «72e édition de la Berlinale» aura lieu dans le Palais des festivals en présence de François Ozon et de l'actrice Isabelle Adjani, pour le film Peter Von Kant.

Rappelons qu'Isabelle Adjani qui est l'une des héroïnes du film Soeurs, de Yamina Benguigui, tournée en Algérie a, elle aussi, un lien très fort avec l'Algérie. En effet, l'actrice qui avoue connaître peu sa famille algérienne, n'a jamais renié ses origines kabyles, non plus, même si elle est restée toujours discrète quant à ses racines algériennes. Ce qui lui fait un point en commun avec Karim Ainouz. Ces deux- là auront des choses ainsi à se dire, en plus de parler cinéma..Cela va sans dire!