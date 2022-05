La pièce théâtrale «Karie El- Findjane» (lecteur de tasse) a été retenue à l'affiche du prochain festival arabe de «Fordja» (spectacle-direct), prévu les 14 et 15 mai courant à Gafsa (Tunisie), a fait savoir jeudi l'association théâtrale «Essitar» de la wilaya d'El Oued.

Ce monodrame a été sélectionné pour avoir rempli les critères et conditions du concours de la production artistique, dont l'idée et la mise en scène adéquate, a indiqué son producteur et réalisateur, Ahmed Nabil Messaï. Cette production artistique fait partie d'une dizaine de monodrames produits par cinq pays arabes (Algérie, Soudan, Maroc, Irak et Tunisie), retenus parmi les nombreuses oeuvres déposées devant le jury de sélection.

Cette représentation, d'une durée de 50 mn, traite de la dépendance de l'esprit arabe, de par ses idées figées et sa soumission à des idées empruntées, sans aucun lien avec une appartenance idéologique, historique et patrimoniale, a expliquéAhmed Nabil Messai. Produit par l'association précitée au titre de son programme annuel, «Karie El-Findjane» est adaptée de l'oeuvre de l'auteur irakien Ali Abdennabi Ezzaïdi, interprété par Soumia Bounab et mis en scène par Ahmed Nabil Messai.