Tombé en disgrâce à Hollywood après les accusations d'Amber Heard, Johnny Depp rebondit grâce à la réalisatrice française. Un Américain à Paris. En effet, d'après les informations de Satellifacts et Variety, Maïwenn a choisi Johnny Depp comme tête d'affiche de son prochain film consacré à Louis XV, dans lequel l'acteur américain incarnera le monarque. La réalisatrice lui donnera d'ailleurs la réplique puisqu'elle endossera le rôle de Jeanne du Barry, connue pour être la dernière maîtresse officielle du roi. Le tournage du long-métrage, qui devrait démarrer cet été en région parisienne et notamment au château de Versailles, est sans doute une nouvelle inespérée pour Johnny Depp, lui qui a vu sa carrière s'effondrer, ces dernières années, en raison des accusations de violences conjugales portées par son ex-femme Amber Heard. En novembre 2020, la star perdait son procès en diffamation face au tabloïd britannique The Sun qui l'avait décrit comme «un frappeur de femmes». La Haute Cour de Londres avait fini par rendre sa décision, jugeant que ce qu'avait publié le journal était «substantiellement vrai.» Quelques jours après le verdict, la Warner Bros a demandé à Johnny Depp de renoncer à son rôle de Grindelwald dans la saga Les Animaux fantastiques. L'acteur n'a plus tourné depuis 2020, année durant laquelle il a prêté ses traits au photographe de guerre W. Eugene Smith dans Minamata. À moins que Maïwenn ne décide de tourner son film en anglais (ce qui serait faire déshonneur à ce bon vieux Louis XV), Johnny Depp devra prendre quelques cours pour parfaire son français. Même s'il a vécu plusieurs années en France avec Vanessa Paradis, son accent devrait trahir ses origines américaines. Le comédien a déjà tourné sous la direction de Roman Polanski dans La neuvième porte, avec Emmanuelle Seigner, mais aussi avec Charlotte Gainsbourg dans la comédie Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants d'Yvan Attal. Le long-métrage de Maïwenn sera son premier grand rôle dans la langue de Molière.