De nombreuses activités culturelles et pédagogiques en lien avec le cinéma, la lecture, et le divertissement figurent dans le programme estival pour enfants de plusieurs établissements culturels de la capitale du 6 au 15 août, annonce un communiqué du ministère de la Culture. En collaboration avec le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel (Cnca), le Palais de la culture Moufdi-Zakaria propose une quinzaine de projections cinématographiques avec des films comme «Le bélier magique» de Sadek Kebir et «Tales of Africa» de Djilali Biskri. De nombreuses animations pour le jeune public sont également prévues au Palais de la culture en plus d'ateliers pédagogiques en lien avec la préservation de l'environnement, l'astronomie ou encore la robotique. Pour sa part, l'Office Riadh El Feth propose également des projections à la salle Ibn Zeydoun et à l'esplanade ainsi que des spectacles pour enfants au Théâtre de verdure. Pour sa part, l'Office national pour la culture et l'information (Onci) participe à ce programme avec des activités programmées au centre culturel Abdelwahab Salim à Tipasa en plus de mettre son planétarium mobile, à la disposition du Palais de la culture, pour la projection en 3D de films documentaires sur l'astronomie. Deux pièces de théâtre pour enfants, «Khayal» et «Le monde des insectes» sont également prévues sur la scène de l'opéra d'Alger, Boualem-Bessaïh.