Le 25e Salon international du livre d'Alger (Sila) se tiendra en novembre prochain, après l'annulation de l'édition 2020 pour cause de pandémie de coronavirus, a annoncé jeudi à Alger la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda. S'exprimant en marge de la cérémonie d'ouverture de l'ancien siège de la Bibliothèque nationale après une opération de réhabilitation, la ministre de la Culture et des Arts a indiqué que cet événement sera «accompagné d'un riche programme culturel et de rencontres internationales à la dimension de ce grand événement». Programmé initialement en novembre 2020, ce 25e Sila devait se tenir en version virtuelle dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus, avant d'être simplement annulé. Principal événement culturel en Algérie, le Sila avait connu en 2019 la participation de 1030 maisons d'édition de 36 pays, dont 298 algériennes, et enregistré 1,150 million visiteurs.