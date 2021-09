L'artiste se contentera de chanter sur la prochaine tournée de son groupe Genesis. Phil Collins n'a pas l'air au top. Dans une interview pour la BBC (relayée par le Guardian), le chanteur et batteur mythique s'est livré sur ses problèmes de santé, qui l'empêchent de jouer de son instrument fétiche, et handicapent sa capacité à chanter, après deux opérations du dos, en 2009 et 2015.

«Je suis un peu handicapé physiquement, ce qui est très frustrant car j'adorerai jouer. Je peux à peine tenir une baguette de batterie avec cette main, donc il y a certaines choses physiques qui me gênent...», a-t-il confié. En plus de ces deux opérations, qui ont affecté ses nerfs, l'artiste de 70 ans souffre de diabète. Il doit donc surveiller sa santé en permanence. L'entretien a été réalisé à l'occasion du retour sur scène de Genesis, le groupe culte des années 80, pour une grande tournée en Amérique du Nord, la première depuis 14ans, qui aura lieu cet automne.

Les problèmes de santé de Phil Collins le forcent donc à se contenter de chanter assis, tandis que son fils Nic s'occupe de la batterie.

«Nous sommes tous des hommes de notre âge et je pense que dans une certaine mesure, j'avais besoin de ça pour en finir (avec le groupe). Je pense que, de manière générale, je ne sais pas si je vais encore voir envie de partir en tournée», a confié l'interprète de Sussudio, In the Air Tonight et One More Night.