Le Ffestival culturel national de la musique châabie revient sur la scène musicale algérienne, après une absence de sept ans, à la faveur d'une 11e édition, prévue du 10 au 15 août prochains, a annoncé, le directeur de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), Abdelkader Bendaâmache. «Le 11e Festival culturel national de la musique châabie aura lieu du 10 au 15 août 2022 à la salle Ibn Zeydoun de l'Office Riadh El Feth», a déclaré le premier responsable de l'Aarc, avant d'ajouter que cette 11e édition marquant le retour de ce festival «sera entièrement dédiée à la mémoire du grand artiste et parolier, le regretté Mahboub Safar Bati». Les noms des jeunes talents retenus pour animer la compétition de ce festival, ceux des membres du Jury et leur président, ainsi que tous les détails du programme de cette édition, «seront connus ultérieurement» a encore précisé, Abdelkader Bendaâmache. Un hommage à titre posthume sera rendu à la grande figure de la chanson chaâbie, Mahboub Safar Bati (1919-2000), une signature synonyme de succès qui traverse encore le temps, et qui a grandement contribué à la conquête du jeune public des années 1970. Lors de la 10e édition de ce festival, le Premier Prix avait été attribué à Hadi Abdeslem, le Deuxième à Meziane Hichem, alors que le Troisième Prix était revenu à l'unique voix féminine de cette édition, Baghdad Dahouia. Institué en 2006, le Festival culturel national de la musique chaâbie, vise essentiellement à préserver le patrimoine de ce genre de musique populaire en lui assurant une relève parmi les jeunes et talentueux artistes en devenir.