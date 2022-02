Le Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi diffuse depuis mercredi dernier des pièces virtuelles en hommage à l'homme de théâtre Azzedine Medjoubi, à l'occasion du 27e anniversaire de son assassinat, selon le site Web de l'institution culturelle.

Pour rendre hommage à ce monument du théâtre algérien, lâchement assassiné le 13 février 1995, le TNA diffuse sur sa chaîne YouTube, jusqu'au 20 février, des pièces dans lesquelles Azzedine Medjoubi a joué ou dont il a signé la mise en scène. Le coup d'envoi a été donné mercredi soir dernier avec la célèbre pièce «Lahouinta». La programmation se poursuivra par la diffusion de «Galou Laârab Galou», «Aâlem el-baouche» et «Les martyrs reviennent cette semaine». Né à Skikda en 1945, Azzeddine Medjoubi était un homme de théâtre talentueux qui a commencé sa carrière dans les années 1960 comme acteur dans la troupe de la Radio nationale à Alger avant de rejoindre les planches du Théâtre national algérien où il s'est, notamment illustré dans la pièce «Hafila Tassir» du metteur en scène Ziani Chérif Ayad. En 1990, il fonde la troupe «El-Qalaâ» avec Sonia, Ziani Chérif Ayad et M'hamed Benguettaf, produisant, entre autres, «Hafila Tassir» (nouvelle version) et «El-Ayta». Après avoir quitté la troupe, il met en scène, en 1993, pour le compte du Théâtre régional de Batna «Aâlem el-baouche» qui remporte un prix au festival international de Carthage (Tunisie).

En 1994, il monte la pièce «Lahouinta» pour le compte du Théâtre régional de Bejaïa.Il a été directeur des théâtres régionaux de Batna et de Béjaïa et du TNA. Le 13 février 1995, Azzeddine Medjoubi est lâchement assassiné aux portes du Théâtre national algérien dont il avait pris les rênes.