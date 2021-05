À l'occasion des 100 ans du grand comédien Rouiched, la Cinémathèque algérienne, lui rend hommage, du 2 au 10 avril, à travers une programmation spéciale de ses principaux films. De son vrai nom Ahmed Ayad, il est né le 28 avril 1921 à Alger au sein d'une famille dont le père était originaire d'Aït Djennad dans la wilaya de Tizi Ouzou et d'une mère originaire de Blida. Il est le demi-frère de Hadj Mrizek. Il côtoie les grands noms de l'époque: Rachid Ksentini, Mustapha Badie, Nadjat Tounsi, Sid-Ali Fernandel, Mohamed Touri, Mustapha Kateb... Après l'indépendance, il fait partie de la troupe du Théâtre national algérien, mais obtiendra la consécration dans le film de Mohamed Lakhdar-Hamina Hassen Terro. Il poursuit sa carrière à la télévision algérienne où il va jouer dans de nombreux sketchs et téléfilms jusqu'à sa mort. Rouiched est une très grande figure du théâtre et du cinéma comique algérien.

La Cinémathèque a choisi de lui rendre hommage à travers cette programmation, qui débutera ce dimanche.

Mardi 4 mai 2021

13h00: Hassan Taxi film de Mohamed Slim Riad (1982)

15h00: Hassan Niya de Ghaouti Bendedouche (1989)

Mercredi 5 mai

13h00: Ombres blanches de Saïd Ould Khelifa.

15h00: L'homme honnête.