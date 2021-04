Une exposition bien originale se tient actuellement à Artissimo Hub créatif.

En effet, une vingtaine de peintures ornent les cimaises de cet espace culturel, sis en plein centre d'Alger. L'artiste peintre qui a conçu cette expo est Amel Chaouche Teyara, issue de l'école des beaux-arts d'Alger. Ses oeuvres surprennent par le contenu donné à ses divers portraits.

En effet, l'on est frappé d'emblée par le mix de la notion du genre qu'elle insuffle à ces individus qu'elle représente. Certains évoquent le mot «neutralité», d'autres d'«asexualité». Il s'agit, en fait, de l'idée, comme le souligne, l' artiste du Yin et du Yang qui estime-t-elle «ne s'oppose pas l'un à l'autre. Ils sont complémentaires. Ils s'imbriquent parfaitement, et chacun d'eux abrite en lui un bout de l'autre. Tel est l'équilibre.

Le Yin, polarité à énergie féminine, c'est aussi le passif, la réflexion, l'intention, la méditation, l'accueil ainsi que l'ouverture.

Le Yang, quant à lui, représente la polarité masculine qui signifie l'action, le mouvement, la pénétration et la force.

L'homme et la femme, doivent tout deux accueillir en eux leurs polarités opposées et atteindre l'harmonie indépendamment de leurs sexes. Il n'y a pas de féminin sans sa composante masculine, ni de masculin sans sa féminité. J'ai traduit cette notion des deux polarités, féminine et masculine, en exagérant dans les contrastes afin de les mettre en exergue, tout en conservant l'harmonie visuelle du portrait.» Dans de jolis coloris et des postures singulières, l'artiste tend à mélanger les caractères entre hommes et femmes.

En effet, l'on se surprend à découvrir une femme avec une barbe et moustache ou encore un homme avec des yeux de femmes portant des bijoux féminins, flanqué d'une sucette à la bouche. Cela attire le regard et ne laisse pas indifférent. Une fusion des deux genres, masculin et féminin, qui est très en vogue d'ailleurs aujourd'hui dans l'univers de la mode, puisqu'il existe même des vêtements unisexes... Au-delà de ce trait singulier qui caractérise ses tableaux, et qui peut prêter à sourire, il est bon de souligner la qualité du trait employé dans ses portraits et le doigté avec lequel les caractères de personnalités sont soulignés avec équité et raffinement.

Notons que la jeune artiste algérienne Amel Chaouche Teyara possède plusieurs cordes à son arc. Elle a suivi une formation en design graphique à l'Ecole supérieure des beaux-arts. Voulant s'initier au monde de la mode qui la passionnait, elle suit une formation en stylisme modélisme à Esmod Tunis. Grâce à ses acquis en dessin, elle ressent un besoin spontané et incontrôlable de peindre et de s'exprimer.

Le résultat fut immédiat! Depuis, la peinture fait partie intégrante de sa vie. Pour rappel, Artissimo Hub créatif est un espace dédié exclusivement au développement professionnel des créatifs, artistes et entrepreneurs culturels. Artissimo participe à l'émergence d'une économie créative en développant des projets culturels innovants pour les entreprises et en accompagnant artistes et entrepreneurs à concrétiser leurs projets dans le secteur des industries culturelles et créatives. Quatre missions principales: accompagner, former, produire et diffuser, Artissimo, à travers une approche transversale de la pratique artistique se veut être après 21 ans d'existence, un lieu de rayonnement de la création artistique en Algérie. Plusieurs manifestations sont en cours de préparation chez Artissimo Hub Créatif qui vous invite à suivre leur page sur les réseaux sociaux pour ne pas perdre une miette de leurs infos et projets à venir.