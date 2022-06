Le théâtre de verdure Laadi Flici vibrera le 30 juin au son du rap avec l'artiste algérien vivant en France Mehdi Koulougli alias Flenn! Ce dernier est connu pour ses freestyles, ses punchlines et des titres comme Marsilia, B3ida, Nessi. Flenn est un artiste algérien, né en 1993, ayant grandi dans le quartier de Bourouba à El Harrach. Il a commencé à écrire en 2007.. En 2008, il a intégré le groupe «BIG-M» Deux ans après Flenn a abandonné le Rap. En 2012 Flenn revient avec «BourouBaz Crew» un nouveau style et un nouveau son plus fort qu'avant et scotche son public avec ses paroles réalistes.

L'artiste avait l'opportunité de prendre le microphone spontanément et de se lancer dans des freestyles qui, peu à peu, lui permettaient de se faire connaître.

Une valeur sûre de la planète rap

En 2013, Flenn sort sa 1ere Mixtape «Derba S'hiha» sur le Net et avance d'un pas dans le monde des stars avec des collaborations avec des autres rappeurs qui ont été bien étudiés et qui ont bombardé la scène algérienne.En fin 2013, l'artiste a fait trop de concerts a Alger. En 2014, Flenn prépare sa 2eme Mixtape solo «Alcat'Rap». En 2018, il revient avec un nouveau style et un son plus fort et réussit à attirer son public avec des paroles réalistes. En 2020, Flenn a été l'invité de Soolking, dans une émission phare, Planète Rap de radio Skyrock, en France, ce qui lui a permis d'interpréter en direct le titre, «Mchat Liyem». Considéré comme l'un des meilleurs rappeurs algériens de sa génération, Flenn vous donne rendez-vous ce jeudi, pour un spectacle qui s'annonce explosif.

En effet, il sera demain en concert à Alger, au théâtre de Verdure Laadi Flici (en bas de l'hôtel El Aurassi), à partir de 21h00. Cet événement est organisé par la boîte Bassamat Prod.

Un spectacle qui promet d'etre explosif

À noter que le spectacle sera produit et réalisé par Stefan Redjimi et mis en scène par Noun Moussa. Il est bon à signaler que Flenn enchaîne les succès et comptabilise 1.8 million de followers sur Instagram, 2.2 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube avec un total de plus de 375 millions de vues et plus de 204.000 auditeurs mensuels sur Spotify. L'artiste vous promet un concert à la hauteur de son talent où il va mettre le feu sur scène. Il est bon à savoir que les billets sont disponibles à la vente dans les points de vente suivants Bowling et le Centre commercial Bab Ezzouar, de 11h à 21h30, l'entrée du centre commercial de Ben Aknoun, de 11h à 21h30, Garden City, de 11h à 21h30 et au Be Voyage Agency, sis à 7 rue Ibrahim-Gharafa, Bab El Oued, de 11h à 21h30.

Le Prix des billets est fixé comme suit: l'accès simple est de 2000 dinars, tandis que l'accès VIP est de 3500 dinars. Pour tout complément d'informations, vous pouvez appeler au numéro de tél: 0770.38.15.28.

Les amoureux du rap sont tous conviés à venir à ce concert qui s'annonce bien chaud! À ne pas rater!