L'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger en partenariat avec Mdciné annoncent la sortie de films, qui seront présentés au public algérien. Une projection de sept films figure au menu. On citera «Le Menu», «La Proie du Diable», «Black Panther II», «Armageddon» «Black Adam» «Ticket to Paradise» et «Amsterdam». Ces films sont à l'affiche depuis hier et ce, jusqu'au 1er décembre 2022, d'un moyen de trois séances par jour, et ce, au niveau de la salle Ibn Khaldoun et la salle de cinéma Sahel Chéraga