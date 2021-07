L'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger organise une exposition collective des tableaux de peinture avec les artistes peintres suivant: Sami Ziani, Hadjer Hamadache, Yazid Flici et Houda Hannache. Cette expo est visible du 10 au 31 juillet 2021 et ce, au Centre d'activités culturelles Abane Remdan, sis au 12, Rue Abane Remdan. Alger.