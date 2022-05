Une exposition de dessins d'élèves placée sous le signe «Arsem Wahran» (Dessine Oran) s'est ouverte mardi au Musée national public Ahmed Zabana d'Oran dans le cadre de la promotion des Jeux méditerranéens prévus cet été à Oran, a-t-on appris auprès de cet établissement culturel. Cette exposition, qui entre dans le cadre d'un concours à l'échelle de la wilaya sous le thème «Arsem Wahran» (dessin Oran), organisé par la direction de l'éducation de la wilaya, regroupe 55 tableaux réalisés par 57 élèves de différents établissements scolaires du cycle moyen, a indiqué à l'APS la responsable de la division de la communication, Leïla Boutaleb. À la faveur de cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 17 mai en cours, 10 tableaux des lauréats du concours, évalués par un jury spécialisé, sont exposés, selon la même source, qui a fait savoir que les lauréats ont été récompensés lors d'une cérémonie organisée par la direction de l'éducation le 16 avril dernier à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de «Youm El Ilm» (Journée du Savoir). Les toiles exposées reproduisent en majorité des sites et monuments historiques et des paysages panoramiques qu'offre la capitale de l'Ouest du pays, dans une palette de couleurs en harmonie avec les sujets traités et sélectionnés en fonction du talent des élèves dans l'art du dessin et leur capacité de création et leur amour pour l'art visuel.