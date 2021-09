La Bibliothèque nationale (BN) a annoncé, mardidernier, dans un communiqué, la réouverture de son espace aux lecteurs et chercheurs, à partir d'aujourd'hui, soit, 16 septembre en cours, près de deux mois après sa fermeture dans le cadre des mesures contre la Covid-19. «En application de la décision du Premier ministère, à savoir la levée des mesures de fermeture des centres culturels et bibliothèques et conformément aux instructions du ministère de la Culture et des Arts, la BN annonce la réouverture de ses portes aux lecteurs et chercheurs à partir du 16 septembre 2021», précise le communiqué de l'établissement publié sur Facebook. Cette réouverture se fera dans le cadre du strict respect des mesures sanitaires prises pour endiguer la propagation du virus, ajoute le document. À rappeler que la BN avait annoncé dans un communiqué précédent la fermeture, à titre provisoire, de ses salles de lecture à partir du 27 juillet dernier, et ce dans le cadre des mesures préventives pour endiguer la propagation de la pandémie et préserver la santé de ses lecteurs.