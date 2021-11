Dans le cadre de la participation de l'Algérie à l'événement «international Expo 2020 Dubai», l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel Aarc organise en partenariat avec «Algeria Expo 2020 Dubai» le spectacle du groupe El Dey au Jubilee stage le lundi 22 novembre 2021 à 20h00.

L'Exposition universelle se tient depuis le 1er octobre 2021 et sera visible jusqu' au 31 mars 2022 aux Émirats arabes unis. Elle a pour thème

«Connecter les esprits, construire le futur». C'est la 1ère exposition universelle organisée dans la région Measa (Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud). Elle marquera également le 50ème anniversaire de la fondation des Emirats arabes unis (1971). Avec l'ambition d'être une plateforme de partage d'une vision durable du développement de la planète au service des générations actuelles et futures, l'édition 2020 promet de susciter les curiosités et de surprendre les esprits.

Le pavillon algérien, se veut un voyage des profondeurs de l'histoire humaine aux aspirations futures. Le pavillon algérien à l'Expo 2020 de Dubaï propose à ses visiteurs un voyage qui les emmène du patrimoine culturel algérien aux aspirations futures de l'Algérie.

Ce voyage commence à partir de la conception extérieure remarquable du pavillon, qui s'inspire de la vieille casbah d'Alger, classée par l'Unesco patrimoine mondial, et ce comme signe de l'enracinement historique de l'Algérie et de son dynamisme culturel.

En franchissant l'entrée extérieure, le visiteur traverse d'abord une grande cour «wast eddar», entourée de portes sculptées et surmontées de balcons distingués par des piliers en bois, a constaté l'APS lors d'une visite au niveau du pavillon algérien.

À gauche de la cour, le visiteur trouvera une galerie ornée par d'autres éléments artistiques de l'ancienne architecture de la capitale, tels les arcs et les colonnes mauresques. Cet espace ouvert a été choisi pour être le premier lieu de rencontre pour le visiteur qui se rend dans le pavillon algérien, de manière à mettre en avant l'ouverture de l'Algérien sur l'Autre, notamment.

Une raison pour la quelle Dubaï Expo 2020 a fait du vivre ensemble son principal slogan.