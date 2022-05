Deux films documentaires sur les martyrs Abbas Laghrour et Amar Nasraoui viennent d'être produits par la direction des moudjahidine et ayants-droit de la wilaya de Khenchela, en coordination avec le Musée régional du moudjahid, la cellule de communication de la wilaya et l'entreprise Digital Arts, a indiqué samedi Saïd Cherikhi, directeur des moudjahidine. Ces deux documentaires intitulés «Abbas Laghrour, les tourments d'un chahid révolté» et «Amar Nasraoui, le lion des monts Nememcha», ont été produits dans le cadre de la Journée nationale de la mémoire (8 mai), a précisé à l'APS. M.Cherikhi.

Le film sur le héros Abbas Laghrour, du réalisateur Hicham Remadeni, a été coproduit par l'entreprise de production audiovisuelle Digital Arts, la direction des moudjahidine et le Musée du moudjahid en coordination avec la cellule de communication de la wilaya et la contribution d'un opérateur économique privé.

L'oeuvre de 22 minutés met en exergue, au travers de témoignages de ses compagnons, l'itinéraire de ce chahid depuis son enfance jusqu'à sa mort le 25 juillet 1957 sur les frontières algéro-tunisiennes en passant par son militantisme avant la Révolution et son combat durant la Guerre de Libération nationale, selon le même cadre qui a indiqué que sa projection aura lieu à la salle des conférences du musée du moudjahid ce 8 mai, journée nationale de la mémoire. Réalisé par Toufik Cherbel et coproduit avec le concours du Musée du moudjahid, le documentaire sur le chahid Amar Nasraoui, alias Amar Rafale (1930-1959), met en lumière durant 19 minutes l'héroïsme de ce révolutionnaire et les batailles auxquelles il a pris part durant la révolution libératrice.

L'objectif de la production de ces deux films documentaires est de préserver la mémoire du combat de deux hommes, originaires de la wilaya de Khenchela, qui ont donné leurs vies pour l'indépendance du pays et transmettre leur message aux jeunes générations pour consolider leur sens patriotique, a ajouté M. Cherikhi.