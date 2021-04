La Maison de la culture Abdelkader Alloula de Tlemcen a programmé des soirées artistiques de madih pour célébrer les veillées de Ramadhan, a-t-on appris samedi dernier dans un communiqué de cet établissement culturel. Neuf soirées artistiques sont prévues à partir de ce samedi et jusqu'au 9 mai prochain à la grande salle de la Maison de la culture après la prière des Tarawih (surérogatoires) pour permettre aux familles tlemcéniennes de profiter des madihs (chants religieux) avec l'application stricte des mesures préventives contre la propagation de la Covid-19. Les soirées artistiques seront animées par des artistes et des troupes,musicales locales telles celles de Kamel Mellouk, Hamid Taleb Bendiab, Azzeddine Bouabdellah, Omar Belkhodja, Rym Hakiki et Orchestra, Nacer Ghaffour, la troupe Angham wa Maqam, les associations Bouali, Ahbab Cheikh et Larbi Bensari. Les soirées artistiques seront également agrémentées par des spectacles humoristiques du comédien Zaza, des lectures poétiques déclamées par le poète Belhouari Ali. La maison de la culture a également prévu une soirée destinée à célébrer Leilat El Qadr (la Nuit du destin) par les troupes Misk El Ouns et Choumouaâ Tafraoui, outre l'organisation d'un concours de récitation du Coran en collaboration avec l'association culturelle locale Tagraret.