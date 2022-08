Après la sortie du remix de «Trigue lycée» par DJ Snake, sorti le 4 août 2022, Khaled est de retour avec un nouvel album. Un projet sur lequel il travaillait depuis longtemps et dont la sortie avait été repoussée. Il s'agit de son premier album depuis dix ans. Sobrement intitulé «Cheb Khaled», premier nom de l'artiste, l'opus propose neuf titres originaux en plus du titre avec le deejay international. «Un album multigénérationnel avec des duos exceptionnels pour l'occasion, ainsi, il conviendra aussi bien aux fans de la première heure qu'aux plus jeunes. En effet, le Roi du raï a invité des artistes variés comme Santana, Chico & The Gypsies, DJ Snake, Chawki... pour donner le meilleur d'eux-mêmes à ses côtés.

Un album frais et dynamique

Plusieurs titres sont produits par Dawn Elder.»peut-on lire dans un communiqué de presse. Un album jugé «sans frontières», à l'image de la carrière internationale de Khaled. Il comporte des sonorités variées, incluant des messages porteurs de paix, d'amour, de fraternité, dans différentes langues: anglais, arabe, espagnol... «Cheb Khaled» est sorti ce vendredi 19 août 2022, sur les plates-formes.

D'autres titres seront ajoutés dans une version en physique à venir. L'album est d ‘ores et déjà attendu par des millions de fans à travers la planète. Les titres que l'on peut écouter sur cet album sont «Trigue Lycee (remix) réarrangé par DJ Snake, «Come Together» (Asere Que Bola) en duo avec Elan Atias (english version), «Diamantes y Oro» en duo avec Chawki, «Forever Love» en duo avec Riffat Sultana, «My Love» en duo avec Sidney Samson, «Come Tonight», «Salama So Good» en duo avec Andy, «Come Together» (Asere Que Bola) dans sa version arabe, «Gitano» en duo avec Chico & The Gypsies et enfin «Love to the People» en duo Santana. Un album des plus ouverts donc avec diverses sonorités aux multiples influences... Rappelons toutefois que l'accueil du public algérien quant au remix de «Trigue Lycée», avait été plutôt mitigé, car d'aucuns avaient très peu apprécié la façon dont DJ Snake avait réarrangé le morceau, laissant un gros mystère planer sur la justesse du son travaillé...

Pour Khaled qui a l'habitude des duos, il ne va sans aucun doute confirmer que son nouvel opus fera entendre parler de lui, ne serait-ce que grâce à quelques titres qui pourront marcher si les clips seront aussi de bonne qualité. On entend par là ceux en duo avec les artistes arabes, moyen-orientaux ou encore Santana...Force est de reconnaître, ces dernières années chez Khaled, sa grande témérité et son ouverture d'esprit. Il n'a jamais peur du ridicule.

Un artiste qui se renouvelle sans cesse

Le King Khaled adore s'essayer aux styles en s'attaquant à la variété toutes langues confondues, ce qui fait de lui un artiste pop de la world music, au-delà de la musique raï dont il est un des fleurons et porte-paroles, bien entendu, dans le monde entier. Que l'on aime ou pas, Khaled est devenu, aujourd'hui, une véritable référence, presque une industrie dans le monde de la musique word, enchaînant les tubes et les scènes du monde entier...

Khaled se veut être un artiste de son temps qui se plait à se renouveler sans cesse quitte à se casser les dents...On attend donc avec impatience le prochain tube qui nous fera danser durant les prochains jours, ou du moins, ce qui reste de l'été 2022...