Publié récemment aux éditions Necib, «Le tour du monde d'un jeune Algérien» signé Soumati Karim est un livre qui ne vous lâchera pas dés l'entame des premières pages. Ce sont plus précisément des pages de carnets de voyages qui sont restituées ici dans ce magnifique livre qui témoigne d'un extraordinaire road trip à travers la planète!

Parti en juillet 1969,ce n'est que trois ans, trois mois et douze jours plus tard que Karim Soumati retrouvera son pays natal, l'Algérie et sa famille. Il n'a que 23 ans environ lorsqu'il décide d'aller faire le tour du monde. C'est à Marseille que tout va débuter. Avec comme seul bagage un sac à dos, un peu d'argent et beaucoup de rencontres, dont certaines lui seront providentielles, qu'il parcourra le monde. Parmi ces personnes, il y a lieu de citer incontestablement Paulette la Canadienne, qui sera son amie de fortune, sa compagne et son grand amour, même s'ils seront amenés à se séparer et à chacun de retrouver son rêve initial...Dans cet ouvrage haletant, à plus d'un titre, vous allez vivre chaque moment de vie de ce couple pas comme les autres. Des aventures extraordinaires, faire la découverte de contrées lointaines des plus insoupçonnées et vous familiariser avec leurs populations, leur façon de vivre, de manger, voire même de prier... s'il se voudra honnête et spontané dans ses écrits, Karim tentera d'être le plus réaliste et juste dans ses confessions, même si parfois pudique, il relèvera cependant, sa déception, à force détails, lors de son passage dans les pays arabes ou orientaux en faisant remarquer leur grande frustration quant à la vue d'une femme et leur mauvais comportement vis-à-vis de Paulette qu'il notera à différentes reprises, contrairement à d'autres pays d'Asie ou d'Occident.

Paulette et le Katmandou

Cependant, il ne manquera pas de noter également et avec profusion de mots, la beauté à couper le souffle de certains paysages, même si le danger, la souffrance sont à porté de main. Il en aura, en effet, à éprouver à moult reprises, durant certains de ses voyages avec Paulette et ce en raison, notamment de la météo ou du manque d'argent...

La misère, la chaleur moite, les nuits blanches, le froid, les maladies, les agressions de toutes sortes seront aussi le lot de quelques-uns de leurs voyages et feront partie aussi de leurs paysages.

Téméraire, Karim n'en regretta pas, pour autant certains de ses voyages dont il affirmera que certains villages ou îles, valaient la peine de tous ces sacrifices, pour pouvoir atteindre et vivre ces moments magiques que l'on ne peut vivre qu'une fois dans sa vie. D'ailleurs, à une question, posée par un ami, lors de son retour en Algérie, à Alger, plus précisément à la rue Didouche-Mourad où il rejoindra sa mère et ses frères et soeurs,-son père étant parti plus tôt, avant de voir ce que lui était devenu -, Karim dira, à propos de quel pays il a aimé visiter: «Ce ne sont pas les destinations qui comptaient,mais les voyages». Car, effectivement, partir ça vous change une vie, et ça vous façonne pour toujours. Parti de rien, sans même avoir fait des études, personne n'aurait misé en effet, sur ce jeune d' à peine 50 kilos, alors qu'il allait devenir un jour, un grand pilote d'avion. Du Canada, il poursuivra sa formation de pilote en Angleterre pour retourner travailler durant 30 ans chez Air Algérie

Voyage au bout de soi-même

De ces voyages, Karim saura se lier d'amitié et en tirer sa force. Il parle souvent dans ce livre de ses rencontres, de ces personnes qui l'ont marqué, des gens qui l'ont séduit, ces derniers sont décrits avec minutie aussi, tout comme les ambiances des pays qu'il fréquente, de ces belles rencontres qui enrichissent aussi souvent l'être humain. C'est ce qu'il voulait faire, tout compte fait, vivre mais «ne pas perdre son temps»! Karim qui manquait de confiance en soi, ne savait pas qu'il gagnait grandement en maturité. Pauvre, mais libre dans sa tête, c'est cette grande intelligence de l'âme et sa maturité à toute épreuve qui le forgeront à tout jamais, même s'il continuera, avouera t-il, à douter un peu de lui, car se sentant le plus souvent différent des autres....Truffé d'anecdotes, Karim ne manquera pas de confier dans cet époustouflant livre, que le fait d'appartenir à l'Algérie le sauvera à maintes reprises de certains obstacles.

L'Algérie, qui venait de recouvrir son indépendance, avait la cote à l'époque et suscitait beaucoup de fierté ailleurs dans le monde. Le fait d'avoir collé le drapeau algérien au dos de son sac, attirait parfois les curieux dont certains qui se prévalaient de ce pays frère révolutionnaire, alors que d'autres ne savaient même pas où le placer sur la carte de géographie! Quoi dire de l'émotion que procure ce livre? Un vrai régal! Quoi rajouter de plus, si ce n'est qu'il vous faut aller absolument vous procurer cet immense bijou littéraire en toute urgence! Un livre qui vous entraînera dans les plus belles contrées du monde tels que celles de l'Inde, l'Australie et le Canada, pour ne citer que celles-là, des mondes sacrés que les Algériens ont toujours rêvé de visiter, même dans leurs rêves les plus fous. Ce rêve, Karim Souamti l'a touché du doigt. Atteindre Katmandou et puis revenir! C'est ce qu'on appelle un véritable voyage initiatique, car tel un pèlerin, qui découvre des lieux mystiques, Karim est parti jusqu'au bout de lui-même. Et c'est le plus beau des voyages!

À noter que ce livre, préfacé par le professeur Youssef Nacib, est agrémenté de quelques photos des aventures du couple Karim -Paulette..