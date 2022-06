C'est aujourd'hui, jeudi 23 juin, que sera donné le coup d'envoi du Salon du livre de Ouaguenoun, dans la wilaya de Tizi Ouzou, en présence de dizaines de maisons d'édition et d'écrivains de divers horizons. Il s'agira d'un nouveau rendez-vous culturel et littéraire qui donnera une occasion aux écrivains d'aller à la rencontre de leurs lecteurs, d'échanger autour du contenu de leurs livres, mais aussi et surtout de tisser de nouveaux liens entre les amoureux du livre. Ce nouveau Salon du livre qui intervient à vingt jours de la tenue de celui de Boudjima ayant, pour rappel, enregistré un franc succès, est dédié à la mémoire du chantre de la cause berbère Lounès Matoub et est placé, d'ailleurs, sous le slogan «Idles negh d anagui» (notre culture est témoin). Cette citation est l'une des plus célèbres de Matoub Lounès, extraite de son album posthume, «Lettre ouverte...». Cet événement est organisé par l'association culturelle «Tamusni» de Ouaguenoun et se tiendra du 23 au 25 juin à la bibliothèque communale de Tikobaine, chef-lieu de la commune de Ouaguenoun. Un riche programme, varié, a été concocté par les organisateurs tout au long des trois journées de ce salon.

Les organisateurs précisent que ce Salon du livre se veut comme un moyen de s'inscrire dans un élan humaniste et civilisationnel et contribuer à l'essor culturel dans la région. Ce salon se veut aussi un espace d'échanges, de témoignages et de débats intellectuels: l'objectif étant d'asseoir une tradition à Ouaguenoun visant la promotion littéraire et la valorisation du livre auprès de la population du livre. Durant ces trois jours, plusieurs activités littéraires seront organisées: des conférences et des tables rondes «pour parler de poésie, de littérature orale et écrite, notamment kabyle et de sa promotion». Les organisateurs ajoutent que ce Salon du livre sera l'occasion pour évoquer l'oeuvre de Matoub Lounès, le Rebelle, le symbole, le repère, le mythe... Il est également indiqué que des rencontres sont également prévues avec des écrivains qui présenteront leurs livres en procédant aux séances de ventes-dédicaces au grand bonheur des férus de littérature.

En outre, ce salon abritera des ateliers pour enfants, des animations musicales, des séances de lecture de textes et de déclamation de poèmes. Parmi les auteurs conviés à ce rendez-vous, on peut citer Zohra Aoudia, qui dédicacera son roman en tamazight «Tiziri», aujourd'hui, à partir de 9h. Demain à 15 h, une table ronde ayant pour thème «la littérature kabyle» sera animée par la même écrivaine en compagnie de Hamza Sahoui, Amar Laoufi, Lyès Belaïdi et Kamel Bentaha. Aujourd'hui, quatre écrivains sont programmés pour la présentation de leurs romans ou de leurs essais. Il s'agit de Ferroudja Ousmer (Derrière les larmes de ma grand-mère), Lounès Ghezali (La dernière escale), Mustapha Hadj Ali (Prisons et camps de concentration de la guerre d'Algérie) et Farida Sahoui (Sur les traces des Kabyles exilés en Tunisie).

En outre, une conférence portant sur l'oeuvre de Matoub Lounès est prévue samedi 25 juin 2022 à 15 h. Elle sera animée par les auteurs et universitaires Saïd Chemakh, Chabha Ben Gana et Lynda Hantour. Saïd Chemakh précise que Lynda Hantour a, à son actif, une comédie musicale «Hymne à l'Identité» en hommage à Matoub Lounès. Quant à Chabha Ben Gana, elle a cosigné avec Zakia Daid, une communication sur la poésie de Matoub Lounès. Cette communication a été présentée lors du colloque consacré à Matoub Lounès à l'université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou, en janvier 2019, en marge duquel le Prix de la Mémoire (un Doctorat Honoris Causa post-mortem) a été attribué par l'université de Tizi Ouzou à l'ensemble de l'oeuvre du Rebelle.