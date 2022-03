Les costumes et les bijoux traditionnels de la région d'Ouled Naïl sont mis à l'honneur depuis lundi au palais d'El Mechouar de Tlemcen, à l'occasion de la célébration de la Journée arabe du patrimoine culturel. Dans cette optique, le Centre d'interprétation du costume traditionnel algérien, en collaboration avec un club culturel universitaire de Tlemcen, ont organisé dimanche, une sortie d'un groupe d'étudiants pour des séances de «shooting» aux différents sites historiques de la capitale des Zianides comme Mansourah, Sidi Boumediene. Ces jeunes, vêtus de tenues traditionnelles, ont pris sur place des photos qui furent exposées, dès lundi, autour du thème du costume et des bijoux de cette région du pays.

La présidente du club universitaire, Dahmani Radjaa, a indiqué que la participation estudiantine à cette célébration vise à impliquer les jeunes dans la préservation et la protection du patrimoine national. Un artiste-photographe de Bousaâda, Zoheir Lougliti, a indiqué que l'exposition ouverte, lundi, a permis aux visiteurs de découvrir la diversité du costume naïli féminin ou masculin. Parmi ces costumes figurent les indétrônables burnous blancs confectionnés à base de laine, «El khaïtoussa», un autre burnous marron brodé de fils d'or ou encore la kachabia, une tenue traditionnelle, portée quotidiennement par les Naïlis.

Les robes naïlies notamment, font également la réputation de cette région, comme la «Boussaâdia», une tenue féminine qui a connu une évolution dans les couleurs et les accessoires pour être portée lors des mariages et des fêtes familiales. Les bijoux fabriqués en argent et cuivre étaient également présents dans cette exposition comme «el jbine», le «khalkhal mabroum», le «khalkhal douadi», l' «Ounaye» (genre de boucles d'oreilles) et la «bafrour», une sorte de ceinture aux multiples couleurs.