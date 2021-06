A l'occasion de la fin d'année scolaire 2020-2021, l'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger organise des concours au profit des élèves du conservatoire et écoles de musique, et ce dans le but évident de perpétuer les traditions séculaires, tout en respectant le protocole sanitaire. Et ce les 27 et 28 juin 2021 à partir de 10h, à la salle Ibn Khaldoun (12 rue Docteur Saâdane, Alger).