Les participants au Colloque international «Oran au coeur de la Méditerranée», organisé par le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens (Cojm), ont mis l'accent sur l'importance de la diplomatie culturelle pour défendre l'image de l'Algérie à l'étranger. Dans sa communication intitulée «Oran comme espace de rayonnement d'une diplomatie culturelle active à la lumière des Jeux méditerranéens», Salah-Eddine Salhi, chercheur à l'université de Castilla la mancha/Toledo (Espagne) a insisté sur l'importance de la diplomatie culturelle pour donner une image digne de la dimension culturelle et artistique d'un pays. En marge du colloque, Salhi a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que la diplomatie culturelle est une stratégie adoptée par plusieurs pays pour renforcer leur présence à l'échelle internationale. «L'Algérie, qui a déjà réussi l'organisation de grands événements (Tlemcen, capitale de la culture islamique, Constantine, capitale de la culture arabe, le festival panafricain,...), gagnerait à déployer encore plus sa diplomatie culturelle, avec l'implication de tous les acteurs, pour défendre son image à l'étranger», a souligné Salhi. Pour sa part, Fatima Zohra Malki Bensoltane, experte en événements méditerranéens, consultante au Comité d'organisation des Jeux méditerranéens (Cojm) a affirmé, dans une communication intitulée «19e édition des Jeux méditerranéens: des jeux et des enjeux», que «les JM offrent une opportunité exceptionnelle pour que l'Algérie revienne en force sur la scène méditerranéenne». Organismes publics, médias, associations et citoyens «doivent s'impliquer davantage dans une démarche visant à défendre l'image de marque de notre pays, qui, souvent, fait l'objet d'attaques d'autres pays», a-t-elle souligné. La rencontre a été marquée par des interventions par vidéoconférence du Cheikh de la zaouia Allaouia, initiateur de la Journée mondiale du vivre ensemble, cheikh Khaled Bentounès, qui a insisté sur l'importance d'inscrire le sport dans la culture du vivre ensemble, et du président de la Fondation du dialogue Sud-Nord, ministre d'Etat belge, Charles Ferdinand Nothomb, qui a souligné la nécessité de concevoir la prochaine édition des JM comme levier du dialogue culturel entre les deux rives de la Méditerranée.