L'Institut français d'Alger vous convie le mercredi 22 décembre de 18h00 à 19h30 à une série de courts métrage.

Il s'agit d'une carte blanche Cinéma nouvelle génération, spécial Islem Gueroui. Pour assister à la soirée, il vous suffit de reserver vos places à [email protected]

Au programme de ces films on notera:

Little Family (horreur psychologique, 8'20, 2019):

Samia veuve depuis plusieurs années, un jour elle retrouve sur son bureau une lettre de son mari disparu qui lui demande de jouer à un jeu dans l'espoir de le revoir lui et leur fille de 6ans Sarah.

Phobies (horreur psychologique, 10'20, 2021)

Feriel, jeune fille de 18ans, atteinte de problèmes psychologique et plus précisément de phobies.

Un soir, elle se réveille en pleine nuit après avoir entendu un bruit bizarre et de là elle va vivre durant ce moment ses pires cauchemars, elle essayera par la suite de surmonter ses peurs.

Iqra (thriller psychologique, 5', 2014)

Kamel un jeune homme illettré refuse l'aide d'un inconnu qui lui propose des livres, Kamel subira par la suite les foudres de son subconscient.