L'Expression: Quel a été votre sentiment en apprenant que vous êtes le nouveau lauréat du Grand prix Assia Djebar?

Mohamed Abdallah: Une joie immense m'a envahi à ce moment-là. On croit parfois s'être préparé à tout, mais les plus grandes joies vous prennent souvent par surprise! C'est donc dans une certaine euphorie que j'ai accueilli cette nouvelle: ces moments sont rares et précieux dans la vie d'un écrivain.

À qui et à quoi avez-vous pensé sur place?

J'ai eu un bien grand mal à focaliser mes pensées à cet instant: ma concentration s'est brouillée et mon attention s'est portée sur mes camarades de table, sur toute la famille Apic qui célébrait ce succès en bonne et due forme!

S'il y a une personne à qui vous devez une partie de ce grand succès littéraire, peut-on savoir de qui il s'agit?

Je pense à deux personnes en premier lieu: mes éditeurs Samia Zennadi et Karim Chikh, qui ont cru en ce livre, qui m'ont soutenu à chaque étape et qui ont permis à cette aventure d'avoir lieu. Je leur dois une gratitude infinie.

À qui dédieriez-vous ce Grand Prix?

À ma maison d'édition, qui a fait vivre cet écrit avec une ferveur touchante et un enthousiasme formidable.



Aviez-vous un pressentiment que vous alliez obtenir ce Grand Prix malgré la rude concurrence car il s'agit d'une édition qui en regroupe plusieurs, le prix n'ayant pas été organisé depuis 2019?

Certains de mes proches me prédisaient un tel succès, mais honnêtement je ne voulais pas spéculer, me contentant de savourer mes nominations successives sur la longue liste, puis la shortlist comme autant de succès à part entière. J'ai donc vécu cette victoire davantage comme un superbe cadeau que comme une simple confirmation d'un pressentiment.

D'après vous, qu'est-ce que, dans «Le vent a dit son nom», aurait le plus séduit les membres du jury?

Je ne pourrai jamais me prononcer avec autant de certitude que les principaux intéressés à ce sujet! Mais j'espère qu'ils auront apprécié l'approche multiforme de l'histoire que propose ce roman, tentant de saisir les moments cruciaux de la destinée algérienne dans toute sa profondeur.

En entamant l'écriture de ce roman, votre quatrième faut-il le rappeler, aviez-vous pensé que ce roman n'allait pas être comme les autres et vous vaudra cette grande reconnaissance?

Honnêtement, je ne pense pas à ce genre de notion lorsque j'entame l'écriture d'un roman. Je me concentre sur les enjeux de la narration, sa structure, les personnages qui la feront vivre. Le reste apparaît une fois la publication du roman réalisée, lorsque les retours des lecteurs commencent à se faire jour et à éventuellement préfigurer des succès comme celui du 30 juin.

Avec l'obtention de ce prix, vous êtes le plus jeune récipiendaire du Grand prix Assia Djebar toutes éditions confondues, que signifie cela pour vous après avoir également été le plus jeune romancier algérien?

Je suis très heureux de cela, comme vous pouvez l'imaginer! C'est surtout un signe que cette aventure littéraire ne fait que commencer et cette perspective m'enthousiasme au-delà de toute mesure

.

Quel est le message que vous voudrez transmettre à toutes les personnes qui partagent votre bonheur à cette occasion ?

C'est avant tout un message de gratitude que je veux leur transmettre: leur joie démultiplie la mienne et je suis ravi et honoré par leur soutien.

Un mot sur votre maison d'édition s'impose, sans doute, avant de terminer?

Merci. C'est le mot qui résume le mieux le sentiment que j'ai à l'égard d'Apic, qui a su faire de ce pari littéraire une formidable histoire dont chaque moment restera gravé dans ma mémoire.