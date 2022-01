Le Centre culturel algérien de Paris accueille, ce samedi 29 janvier, l'artiste Ptit Moh qui n'est plus à présenter. Multi instrumentiste virtuose (banjo, mandoline, oud, gumbri, guitare, oud...), très sollicité pour ses talents de compositeur et arrangeur, Ptit Moh, Mohamed Abdennour de son vrai nom, participe à plusieurs projets de création artistique d'envergure. Il est notamment à la direction artistique de l'orchestre El Gusto et réalise, en collaboration avec Mick Jones (The Clash), plusieurs enregistrements. Il intervient également sur des projets musicaux tels que celui de Nino Josele et Juan Carmona et Black M. Ptit Moh co-compose pour le rappeur Médine, Gnawa Diffusion, Amazigh Kateb, RaïNB Fever, Guismo (Tryo), Danyel Waro, Raoul Barbosa, HK et les déserteurs, Désert Rebel, Idir, Chico et Gypsies etc...Il est par ailleurs, le fondateur de sa propre formation «Ptit Moh Project», une rencontre musicale dans laquelle des musiciens de diverses sources et aux multiples styles (Châabi - Andalou Jazz - Gnawi) interprètent et jouent ses compositions et ses arrangements. Une soirée qui promet d'autant que l'artiste ne sera pas seul. Il sera en outre accompagné sur scène par son invité Mohamed Amine Tamache, ainsi que Salim Benhouhou au piano, Anaïs Laffon au violon, Amar Chaoui, à la percussion et Ivan Djaouti, à la trompette.