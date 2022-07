Sous le patronage de Madame la ministre de la Culture et des Arts, et dans le cadre de ses activités culturelles annuelles, l'Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel, Aarc organise une exposition de peinture de l'artiste plasticien «Ahmed Salah Bara», à Dar Abdeltif.

Le vernissage se tiendra le samedi 30 juillet 2022, à partir de 16h30, et l'exposition se poursuivra jusqu'au 12 aout 2022. À noter qu' Ahmed Salah Bara (né le 10 août 1970 à Sedrata/Souk Ahras, Algérie) est un peintre algérien. Sa première exposition personnelle a eu lieu au Club Culturel Universitaire. Sa venue à Alger est suivie d'une exposition personnelle en 2002 organisée par Tahar Ouettar, romancier algérien et président de l'association culturelle El Djahidia. C'est là que la carrière d'artiste de Salah Bara a commencé, il a participé à de nombreuses expositions collectives entre 2002 et 2013, il a exposé dans différentes régions du pays, ce qui l'a inspiré pour trouver son propre style, qu'il a utilisé pour créer des compositions nouvelles et originales. Il expose ensuite son travail dans des galeries privées, et après une longue pause de 2017 à 2022, il est invité à se lancer dans une nouvelle aventure à la maison de vente Boischaut à Paris.