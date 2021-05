Au programme:

-Espace des activités culturelles Agha Bibliothèque multimédia Mehalma

Du 5 au 16 mai 2021 du 4 au 8 mai 2021

Exposition de tableaux de moudjahidat e,exposition de livres Historiques

Exposition de livres et revues, concours du meilleur dessin

Hymne national

-Centre des activités culturelles Abane Remdane

De 3 au 17 mai 2021 à partir de 13h

Exposition de photos et des articles de presse

Atelier de dessin

-Bibliothèque multimédia Souidania-Bibliothèque multimédia Eucalyptus

Du 4 au 8 mai 2021 Du 5 au 16 mai 2021

Exposition de photo et des livres-Exposition de photos et d'articles de presse

Atelier de dessin pour enfant

-Espace des activités culturelles Bachir Mentouri

De 6 au 8 mai 2021

Exposition de livres historiques

Atelier de dessin pour enfant

-Salle de lecteur Bentelha Salle de lecteur Douéra

Du 3 au 11 mai 2021 mardi

4 mai 2021

Exposition de photos et articles de presse-exposition de photos et d'articles de presse.

Des dessins ont été faits par les adhérents.

Samedi 8 mai 2021 à 10h

Jeudi 6 mai 2021 projection de film Ben Boulaid

Concours du meilleur dessin à partir de 10h

-Espace des activités culturelles Rachid Kouach

Jeudi 6 mai 2021

Exposition de livres historiques

Chants patrimoines