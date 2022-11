La quatrième édition du Salon national de la photographie de Khenchela, s'est tenu du 31 octobre au 02 novembre à la Maison de la culture Ali-Souaï de Khenchela sous le slogan «l'Algérie dans la photo». Cette manifestation organisée dans le cadre de la célébration du 68ème anniversaire du déclenchement de la révolution libératrice a été présidée par le wali Youcef Mahiout. Des artistes des wilayas de Khenchela, Laghouat, M'sila, Béni Abbès, Adrar, Tébessa, Alger et Oum El Bouaghi ont présenté durant ce salon 86 photographies dans la galerie Lazhar-Hekkar de la Maison de la culture. Placé sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, le salon était encadré par un jury de quatre artistes (Omar Douida, Salim Boulemkhali, Abdelghani Latrech et Redha Belalmi) qui a désigné les lauréats de la première place et des seconds Prix, comme indiqué par le directeur local de la culture et des arts, Mohamed El Alouani. La manifestation a vu également l'organisation de deux ateliers (théorique et pratique) de formation aux techniques de la photographie de portrait, selon la même source. La manifestation a eu pour invité d'honneur le photographe Akram Menari de Tiaret, lauréat du 1er Prix du concours photographique cheikh Mansour Ben Zayed El Nahyan organisé par l'Union des photographes arabes à Dubaï début octobre.