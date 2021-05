Plus de 450 candidatures pour le Prix du président de la République pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi ont été déposées pour cette édition, dont 272 via les services en ligne, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture et des Arts. Le nombre de participants a connu une hausse considérable passant de 205 candidatures en 2020 à 457 cette année, précise le communiqué. Les membres de la commission du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi ont été installés ce dimanche, indique le communiqué précisant que la commission est présidée cette année par le romancier, poète et journaliste Smail Yabrir. Créé en 2006, le Prix du président de la République pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi est ouvert aux écrivains (roman, poésie et texte dramaturgique), aux musiciens et compositeurs, aux comédiens, aux chorégraphes et danseurs, aux plasticiens et aux cinéastes âgés entre 18 et 35 ans.