Des artistes, des athlètes, des journalistes et intellectuels ont pris part samedi à Alger à la deuxième édition de la course des artistes, en célébration de la Journée nationale des artistes, qui coïncide avec le 8 juin de chaque année. Organisée sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts par l'Assemblée populaire communale d'Alger-Centre, en collaboration avec l'Office de promotion culturelle et artistique (Opca) et l'Office Riadh El Feth (Oref), cette deuxième édition s'est déroulée aux bois des Arcades à l'Oref, sur un circuit de trois kilomètres, et a été animée par 278 participants dont 70 artistes et athlètes. Dans une ambiance festive, les participants, regagnant au fur et à mesure le point de départ de la course, ont eu du plaisir à échanger, et immortaliser ce moment, dans une rencontre pour mettre en avant

l'«entretien de la santé» comme «priorité absolue de tous, les artistes notamment», lors d'un événement qui s'est déroulé dans le strict respect des mesures sanitaires. Les cinq premières places sont revenues, dans la catégorie féminine à Sara Ayachi (journaliste), Sabrina Rafine (artiste), Nadia Siassi (journaliste), Rym Ammari (artiste) et Fatiha Mouassa (journaliste), et dans celle des hommes à, Akram Sekhri, (universitaire), Yacine Belhi (médecin et artiste), Islem Hakkoumi (artiste), Billel Belkhatemi (organisateur de spectacles) et Abderrahmane Belhimer (Artiste). Côté athlètes professionnels Amira Berrouane, Cherifa Bouziane, Mounia Boukhari, et Karima Boukhari sont montées sur le podium féminin alors que Abderrahmane Khelaifia, Smail Guerroumi, Said Bouchnafa, Mohamed Tarek et Hamza Halimi ont décroché les premières places chez les hommes. Dans un autre élan de célébration marquant cette fois-ci, la journée de l'Enfance correspondant à la date du premier juin de chaque année, la commune d'Alger-Centre a également organisé au square Sofia, au centre-ville, une autre course animée par des enfants en situation de handicap, qui a permis à 60 chérubins de se surpasser et se divertir, marquant leur journée par la plantation symbolique de l'«arbre de l'espoir», en présence de leurs parents.