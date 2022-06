Décidément les Égyptiens ont un grand complexe envers les Algériens. Dans une enquête sur le cinéma arabe, l'Algérie n'apparaît pas dans le Top 10 organisé par le Centre arabe du cinéma, dirigé par les Égyptiens. Il s'agit d'une enquête annuelle du Centre du cinéma arabe (Arab Cinéma Center - ACC) qui couvre plusieurs catégories. Kaouther Ben Hnia et Leila Bouzid sont dans la catégorie réalisateurs. Dorra Bouchoucha (Nomadis Images) et Habib Attia (Cinetelefilms) sont dans la catégorie producteurs. Dhafer L'Abidine, acteur et réalisateur, Hend Sabry, actrice, réalisatrice et productrice sont la catégorie équipe de films. Ridha Behi (JCC) figure dans la catégorie Festivals, alors que Hedi Zardi (Luxbox Films) est dans la catégorie ventes.

Cette enquête dont les résultats ont été dévoilés, récemment, en marge du 75ème festival de Cannes (17-28 mai), est une tradition annuelle auprès de l'ACC. Le centre s'inspire de la Palme d'or, la plus haute distinction décernée au meilleur film en compétition, du festival de Cannes.

L'ACC a dévoilé la liste des 101 personnalités et entités en or de l'année 2022, selon une évaluation de leur apport récent au cinéma arabe. L'enquête a été réalisée auprès de ceux qui ont la touche magique, en matière de cinéma.

L'Égypte et le Liban sont au top du classement de cette enquête, qui a couvert 26 pays du monde entier, dont 13 pays arabes (Liban, Tunisie, Jordanie, Émirats arabes unis, Palestine, Syrie, Égypte, Arabie saoudite, Maroc, Soudan, Koweït, Qatar, Irak).

La liste comprend 15 réalisateurs, 13 producteurs (neuf entités), quatre noms de l'équipe du film, 13 acteurs, 28 distributeurs et exploitants (20 entités), 14 facilitateurs (six entités) et 15 streamers diffuseurs (sept entités), deux présentateurs, 19 lanceurs (13 entités), six financeurs (cinq entités) et sept commerciaux (six entités). La liste des 101 personnalités les plus influentes de l'industrie cinématographique arabe comprend 26 nations, 13 arabes et 13 non-arabes. L'Égypte arrive en tête, avec 28 noms, suivie du Liban (18), de l'Arabie saoudite (16), des Émirats arabes unis (11), de la Jordanie (11), de la Tunisie (8), de la Palestine (7), de la Syrie (4), du Maroc (3), l'Irak (3), le Soudan (2) et le Koweït et le Qatar avec un nom, respectivement.

Alors que l'Algérie qui a décroché un Oscar, un Lion d'or à Venise, et surtout une Palme d'or, n'a pas été citée dans ce classement. Pour les pays non-arabes, on retrouve la France en tête (9 noms), suivie des États-Unis d'Amérique (5), du Royaume-Uni (3), de l'Italie (2), de l'Afrique du Sud (2) et, de Suisse, Pays-Bas, Australie, Suède, Inde, Monaco, Allemagne et Grèce un chacun.