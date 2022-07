Le film Heliopolis de Djaâfar Gassem, sera projeté en première britannique le 7 juillet à Londres et le 8 juillet à Warwick, dans le cadre du Safar Film Festival 2022 - le seul festival au Royaume-Uni dédié au cinéma arabe.

Le festival du film revient, cette année, avec une programmation intéressante, du 1er au 17 juillet. Une étape majeure est franchie pour le festival, avec l'édition 2022. Parallèlement à son festival phare de Londres, Safar célèbre son 10e anniversaire en devenant un événement annuel et en s'étendant, pour la première fois à sept autres villes du Royaume-Uni. Organisé par Rabih El-Khoury, le thème de cette année, Les histoires que nous racontons dans le cinéma arabe, propose des projections à Londres, Coventry, Cardiff, Glasgow, Hull, Liverpool, Manchester et Plymouth, ainsi qu'en ligne. Alors que la majorité des gens rêvaient d'indépendance, certains Algériens cherchaient encore l'assimilation et espéraient obtenir l'égalité des droits avec les colons français et la communauté juive, et alors que les Français célébraient la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de milliers d'Algériens ont défilé à Sétif, Guelma et Kherrata pour exiger leur propre indépendance, que la France avait promise en échange de leur aide dans la guerre contre le nazisme. Il y a eu une réponse incroyablement brutale du gouvernement français de l'époque, alors que 45 000 Algériens ont été massacrés. La tragédie a ouvert la voie à la révolution algérienne. Alors que l'Algérie célèbre, le 5 Juillet, ses 60 ans d'indépendance de la colonisation française, les gens continuent d'honorer l'engagement de témoigner des horreurs du colonialisme et des sacrifices héroïques des militants algériens qui se sont battus pour que le pays obtienne son indépendance et sa dignité. «Le film Héliopolis marque ce chapitre décisif de l'histoire de l'Algérie, une période où le rêve d'indépendance était encore en train de se dessiner». Le rôle du cinéma dans la documentation et la commémoration de la révolution algérienne et des crimes horribles du colonialisme français a été vital. L'un des nombreux exemples est la saga de la révolution algérienne Chronique des années de feu (1975), qui a valu à son réalisateur, Mohammed Lakhdar-Hamina la Palme d'or au Festival international du film de Cannes. Djaâffar Gacem poursuit cet héritage à travers son film Héliopolis, (2021), qui revisite le massacre de Sétif et de Guelma. En 2021, le comité de sélection algérien, présidé par Mohammed Lakhdar-Hamina, a désigné Héliopolis comme le film qui aurait représenté l'Algérie aux Oscars 2022, pour le prix du meilleur film international