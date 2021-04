Le drama égyptien revient en force avec lui une pléiade de stars égyptiennes anciennes. Mais ces dernières demeurent très surveillées. Ainsi, le feuilleton télévisé égyptien Al Tawoos est devenu la première série du Ramadhan à faire l'objet d'une enquête de la part de l'organisme de réglementation des médias égyptien pour son utilisation présumée «de langage offensant pour les valeurs familiales».

Le Conseil suprême des médias a publié, dimanche dernier, un communiqué informant qu'il avait lancé une enquête urgente avec ceux qui ont produit l'émission et la chaîne de télévision qui la diffusait, à savoir Al NaharTV. Celui-ci a déclaré avoir reçu «de nombreuses plaintes» concernant «l'utilisation d'un langage qui n'est pas en accord avec les codes du conseil».

L'organisme de réglementation a ajouté que tout en respectant la liberté d'expression, il a insisté sur le fait que les valeurs familiales égyptiennes doivent rester «une priorité pour l'art résolu» afin de «préserver l'identité et la cohésion des familles et s'éloigner de toute image qui les déforme».

Al-Tawoos - en arabe pour le paon - se déroule dans un contexte social dominé par le mystère et le suspense, et met en vedette l'acteur syrien Djamal Soliman, la star égyptienne Samiha Ayoub, Sahar Al Sayegh, Khaled Alish, entre autres.

Soliman joue le rôle d'un avocat vétéran Kamal El Ostoul, spécialisé dans les affaires d'indemnisation, mais les circonstances le forcent à enquêter sur une affaire de viol qui bouleverse sa vie. Lorsque la promotion de la série est sortie pour la première fois, elle a commencé à être tendance parmi les utilisateurs de médias sociaux qui ont déclaré avoir vu une énorme ressemblance entre la série et le tristement célèbre crime de viol de Fairmont.

L'affaire notoire impliquait un groupe d'hommes accusés d'avoir drogué une fille et de l'avoir violée alors qu'elle était inconsciente lors d'une soirée privée à l'hôtel cinq étoiles Fairmont Nile City.

Le crime est devenu un cas d'opinion publique et a fait l'objet de critiques internationales. Certains préparateurs restent en dehors de l'Égypte et d'autres qui étaient en état d'arrestation ont été libérés sous caution.

Bien que la série télévisée ait changé la profession et la classe socio-économique du survivant, la série semble toujours fortement inspirée par l'affaire de viol collectif à l'hôtel. Si le drama égyptien s'est libéré des islamistes, il n'empêche que certaines organisations demeurent très rigoristes et appliquent parfois des mesures plus dures que les islamistes.