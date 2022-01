Alors que d'autres États arabes vacillent, l'Arabie saoudite cherche à devenir un pôle culturel, sachant que les conflits et les crises sanitaires ont frappé les capitales culturelles arabes, elle accueille des festivals de cinéma et finance de nouveaux films.

Une femme saoudienne enceinte, loin de chez elle, se retrouve traquée par des démons intérieurs et extérieurs. Un vlogger saoudien en herbe et ses amis, menacés par l'appétit insatiable d'Internet pour le contenu et des dangers plus mystérieux, tentent d'échapper à une forêt sombre. Lors d'un mariage, la mère de la mariée panique lorsque sa fille disparaît avec tous leurs invités qui attendent en bas.

Ce ne sont là que quelques-uns des 27 films saoudiens présentés en avant-première ce mois-ci lors d'un festival du film à Djeddah, dans le cadre de l'énorme effort du royaume conservateur pour se transformer d'un marigot culturel en une centrale cinématographique au Moyen-Orient.

La poussée cinématographique saoudienne reflète de profonds changements dans les industries créatives à travers le Monde arabe. Au cours du siècle dernier, alors que le nom d'Arabie saoudite n'évoquait guère que le pétrole, le désert et l'islam, Le Caire, Beyrouth, Damas et Baghdad se sont imposés comme des phares culturels arabes où des films à succès ont été tournés, des chansons de premier plan ont été enregistrées et des livres où des intellectuels s'exprimaient ont frappé les étagères.

Mais au cours de la dernière décennie, ces héritages ont été mis à mal par des conflits, des effondrements financiers et des défaillances de l'État. Des années de guerre ont endommagé les studios de télévision syriens et les éditeurs de Baghdad. Un effondrement économique a obligé les cinémas d'art et d'essai libanais à lutter pour garder les lumières allumées.

«Le cinéma n'a pas besoin d'être didactique», déclare Fatima al-Banawi, une actrice saoudienne qui est apparue au festival du film avec Yaqoub Alfarhan, un acteur.

L'industrie cinématographique égyptienne tant vantée, qui a fait du dialecte du pays l'arabe le plus largement compris, est en déclin artistique depuis des années, et ses émissions de télévision ont été détournées par les services de renseignement du pays pour promouvoir des thèmes pro-gouvernementaux.

À bien des égards, le paysage culturel de la région est à gagner, et l'Arabie saoudite dépense sans compter pour s'en emparer.

Au Festival international du film de la mer Rouge, qui s'est tenu sur un ancien terrain d'exécution, les habitants de Djeddah se sont entravés alors que des stars comme Hilary Swank et Naomi Campbell se pavanaient sur un tapis rouge vêtues de robes révélatrices, et que des influenceurs saoudiens étaient DJ lors de soirées dansantes.

Tout cela dans un pays où, jusqu'à il y a quelques années, les femmes n'avaient pas le droit de conduire, les cinémas étaient interdits et les cinéastes en herbe devaient souvent esquiver la police religieuse pour tourner en public.