Pas mal de compagnies aériennes font tout pour détourner vers eux les regards des voyageurs algériens. Cela passe évidemment par des tarifications alléchantes. Il faut dire qu'en cette période, l'offre est plutôt serrée, mais avec la rentrée sociale, il y a bousculade. Et dans ce registre, une petite compagnie espagnole, Volotea, entend frapper les esprits des Algériens. Elle propose le vol Bordeaux - Alger à partir de 35 euros. Difficile de faire mieux sur cette ligne. Ces tarifs sont valables pour le mois de septembre. Les billets seront disponibles à partir du mois de septembre prochain pour les dates des 1, 3 15, 21 septembre 2022. Mais aussi, pour plusieurs autres vols. Une pierre lancée dans le jardin d'Air Algérie et Air France...