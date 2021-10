Rakuten Viber, propriété de la société japonaise Rakuten et l'une des principales applications mondiales de communication gratuite et sécurisée, annonce le lancement de filtres à réalité augmentée (AR) sur Viber en Algérie dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Snap Inc, une société leader mondial dans le domaine des caméras de réalité augmentée. Viber va également ajouter des Bitmoji - des versions personnalisées d'avatars de dessins animés, qui peuvent être ajoutés aux photos et aux vidéos, ainsi qu'être partagés comme stickers et emoji. Les filtres Viber Lenses sont conçus pour rendre la communication la plus intéressante, amusante et inoubliable possible. Ils offrent aux utilisateurs la possibilité de s'exprimer plus facilement et en douceur pendant les discussions. La technologie de la réalité augmentée représente une avancée considérable dans le monde de la communication.