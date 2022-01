Le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Boughali, a présidé l'installation de l'ancien ambassadeur, Chergui Ismaïl, à la tête de la direction des relations extérieures et de la coopération internationale à l'Assemblée populaire nationale. la cérémonie a eu lieu en présence du vice-président chargé du suivi des affaires administratives et du contrôle financier, du chef de cabinet et des cadres et employés de la direction en conseil. À l'occasion, le président de l'APN a souligné que «la nomination de Smaïl Chergui est une plus-value pour l'action diplomatique parlementaire et aura sans aucun doute un impact positif au vu de sa riche et grande expérience». Le président de l'APN a ajouté que «la diplomatie parlementaire doit prendre sa place de leader au sein du Parlement et doit être au diapason de la vision de l'Etat», conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui attache une grande importance à la diplomatie»