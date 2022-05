La capitale libyenne, Triploi, abritera, du 28 au 31 mai, à la Cité des sports, une foire dédiée au «Made in Algeria», ont confirmé les organisateurs. Un événement soutenu par le ministère de l'Économie et du Commerce, l'Union générale des Chambres de commerce de Libye, le Conseil de la privatisation et de l'investissement (PIB) et la Chambre de commerce de Tripoli. Les plus importantes entreprises algériennes y seront présentees, affirme la même source. Une occasion pour les entreprises libyennes en quête d'un partenariat efficace. L'exposition combinera le marché prometteur représenté par le marché libyen et le marché algérien qui évolue à un rythme accéléré vers un développement économique remarquable. L'événement est également considéré comme faisant partie de l'effort plus large de l'Algérie et de la Libye pour ouvrir les marchés en Afrique subsaharienne et servir de porte d'entrée économique et de transit vers le reste du continent.