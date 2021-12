La création de l'Ecole nationale supérieure pour les sourds-muets (Enssm) est attendue à la fin de l'année universitaire en cours, en exécution des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de l'impérative prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, a-t-on annoncé lors d'une réunion de coordination entre les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Education nationale. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Abdelbaki Benziane a affirmé que cette réunion «est consacrée à finaliser tous les dossiers communs en cours de réalisation et entamer par la suite d'autres nouveaux, en tête desquels figure l'institution de l'Ecole nationale supérieure pour les sourds-muets à la fin de l'année universitaire en cours». Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a, pour sa part, indiqué que son secteur ne dispose actuellement que d'enseignants spécialisés dans l'encadrement de cette catégorie dans des classes spéciales pour les cycles primaire et moyen.