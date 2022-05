Le Conseil de la nation participera, aujourd'hui au Caire, aux travaux de la 33e Conférence extraordinaire de l'Union interparlementaire arabe (Uipa) pour discuter de la situation que vit le peuple palestinien sur sa terre occupée, a indiqué un communiqué du Conseil. Y prendront part le président du groupe parlementaire du tiers présidentiel, Saâd Arous, en sa qualité de représentant du président du Conseil de la nation, et le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger, Abdelmadjid Benkeddache. Cette Conférence, à laquelle prennent part des chefs d'Etat et des membres de Parlements arabes, aura pour thème «La mosquée d'Al-Aqsa et les lieux saints musulmans et chrétiens: notre première priorité». La rencontre abordera la situation que vit le peuple palestinien sur sa terre occupée, suite aux violations répétées et à l'escalade israélienne dangereuse qui cible les lieux saints musulmans et chrétiens à Al-Qods, précise la même source.