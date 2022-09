Algérie poste (AP) a émis un nouveau timbre-poste à l'occasion du 6e Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph 2022) qui a débuté, hier, à travers tout le pays. Ce timbre postal est écrit en arabe et en anglais. D'une valeur de 25 dinars, il symbolise une maison entourée du chiffre six en référence au Rgph. Le tout est imprimé aux couleurs nationales, à savoir le rouge, blanc et vert. Les collectionneurs vont certainement s'arracher cette édition limitée.