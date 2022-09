Un timbre poste arabe unifié 2022 a été émis à l'occasion de la tenue du Sommet de la Ligue arabe à Alger, les 1er et 2 novembre prochain. Le chargé de la gestion du secrétariat général du ministère de la Poste et des Télécommunications, Abdelouahab Bara, au nom du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, et le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hossam Zaki, ont procédé à l'oblitération «1er jour» de ce timbre, lors d'une cérémonie tenue à Alger en présence de l'envoyé spécial chargé du dossier des pays arabes, Noureddine Aouam. À cette occasion, M. Bara a rappelé que la 41ème session du Comité arabe permanent de la Poste, qui s'est déroulée en juin dernier à Alger, avait approuvé la proposition de l'Algérie pour l'émission d'un timbre arabe unifié 2022 par tous les pays arabes à l'occasion de la tenue du Sommet arabe en Algérie.