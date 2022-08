La traditionnelle fête de l'abeille et du miel se tiendra du 19 au 21 de ce mois d'août en cours au village Ahriq, dans la commune de Bouzguene, au sud-est de Tizi Ouzou, indiquent les organisateurs de ce rendez-vous. Après deux années d'interruption pour cause de crise sanitaire, cette 8ème édition qui verra la participation de près d'une soixantaine d'exposants, apiculteurs notamment, et la présentation d'autres produits du terroir, sera une occasion d'établir un bilan sur la situation de la filière touchée par les incendies de l'été dernier. «Ce sera une reprise sous le signe du redémarrage pour la filière qui a été grandement touchée lors des incendies qui ont ravagé la wilaya l'été 2021», a souligné Idris Meziani, du comité d'organisation de cette manifestation. En marge de la nouvelle édition de la fête de l'abeille et du miel, des formations accélérées dans certains produits artisanaux et du terroir, apiculture, fromage et savon, d'une durée de 3 jours, seront dispensées. La manifestation est organisée par le comité du village en collaboration avec l'Assemblée populaire de wilaya (APW), la Chambre locale de l'agriculture, l'Assemblée populaire communale (APC) de Bouzguene et la direction de la culture et des arts.