La Bourse d'Alger s'apprête à créer un marché d'échange d'actions et de financement de start-up conformément à la nouvelle politique économique du pays visant à soutenir l'implantation et le développement de telles entreprises. Selon le directeur général de cette institution Yazid Benmouhoub, ce marché s'ajoutera aux deux autres déjà existants dans cette institution destinés à financer les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Il a, également, relevé que la Bourse d'Alger entend bénéficier du nouvel environnement économique en Algérie grâce aux réformes profondes entreprises par les hautes autorités du pays. «Il s'agira également de diversifier les services boursiers et permettre un plus grand nombre d'entreprises d'y accéder», a-t-il ajouté. Par ailleurs, le même responsable a annoncé que la Bourse d'Alger a élaboré un projet pour développer des instruments de financement (obligations) compatibles avec la chariâa islamique à travers la Bourse. «Ce projet est actuellement au stade de l'étude par les instances compétentes avant d'en statuer».