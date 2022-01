Le P-DG de Sonelgaz, Mourad Adjal, s'est entretenu, avant-hier, par visioconférence, avec le président du conseil d'administration de la société énergétique libyenne Général Electric Company (Gecol), l'ingénieur Wiaam El Abdeli, avec lequel il a évoqué les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale entre les deux sociétés, a indiqué le groupe Sonelgaz. Le Groupe a précisé sur sa page Facebook que cette réunion «s'inscrit dans le cadre d'une rencontre entre les deux parties durant laquelle elles ont évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux sociétés à travers l'accomplissement de ce qui a été réalisé, et les efforts de donner une nouvelle dimension au partenariat entre les deux parties».Pour ce faire, il a été souligné la nécessité «de passer à la phase opérationnelle en vue de réaliser les objectifs tracés dans le mémorandum d'entente signé entre les parties et l'enrichir dans le cadre d'un plan d'action à long terme», ajoute la même source.