Dans le cadre de la première biennale algéro-française du design «DZign2020+1», une exposition sur des propositions de réaménagement d'une rue d'Alger, intitulée «Urban Jungle» a été organisée au siège de l'Ecole supérieure des beaux-arts d'Alger (Esba), Cette biennale, placée sous le slogan, «Réinventer la vie par le design», compte également les travaux des étudiants des Ecoles, polytechnique d'architecture et d'urbanisme (Epau) et de l'Esba, et d'autres expositions en cours jusqu'au 27 juin. L'objectif est de repenser Alger afin de la rendre plus agréable à vivre et plus conviviale pour ses habitants. D'autant que la capitale de l'Algérie, Alger, a été classée à la 136e place (sur 140) des villes les plus agréables à vivre dans le monde dans le dernier classement annuel pour 2021 établi par The Economist Intelligence Unit (EIU), faisant d'Alger la cinquième ville la plus invivable du monde.